Коронавирус в ДНР обнаружили еще у 216 жителей

За весь период пандемии в Республике коронавирус подтвердился у 40 179 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике продолжают выявлять новых носителей COVID-19. За прошедшие сутки медики диагностировали 216 случаев заражения жителей этой инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 7 июня врачи провели еще 588 исследований, в ходе которых выявили 149 новых случаев заболевания коронавирусом, а у 67 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что за это же время 305 пациентов были сняты с учета после полного выздоровления, а 16 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

В общей сложности, за весь период пандемии в Донецкой Народной Республике коронавирус подтвердился у 40 179 пациентов. Продолжают лечение в амбулаториях и стационарах 4 735 больных, пошли на поправку и выписались из больниц 32 394 пациента, умерли от ковида 3 050 жителей ДНР.

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