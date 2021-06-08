В Макеевке задержали мужчину, который месяц обкрадывал пенсионера

За совершение краж житель Макеевки может поплатиться свободой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Макеевке сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком на пять лет. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
- В отделение полиции обратились с заявлением о краже мобильного телефона стоимостью в 3,5 тысячи рублей. Потерпевший объяснил, что, будучи в нетрезвом состоянии, заснул на скамейке у подъезда, а когда проснулся, увидел, что телефона нет, - рассказали правоохранители.
По горячим следам полицейским удалось задержать 35-летнего вора, у которого обнаружили и изъяли украденный телефон. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
В ходе следственных действий было также установлено, что злоумышленник несколько раз за месяц проникал в гараж местного 60-летнего жителя и ограбил пенсионера на сумму около 7 тысяч рублей.
По совокупности совершенных преступлений вору грозит пять лет тюрьмы.
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