В Торезе задержали замдиректора учебного заведения, фиктивно принявшую на работу свою дочь

Все чаще па пульт 102 поступают сигналы об активизации мошенников в той или иной сфере. Фото: МВД ДНР

В Торезе полиция задержала замдиректора одного из образовательных учреждений по подозрению в мошенничестве с трудоустройством. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Сотрудники сектора по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Торезского горотдела полиции уличили заместителя директора одного из образовательных учреждений города в начислении заработной платы фиктивно трудоустроенной дочери, - говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, подозреваемая приняла дочь на должность сторожа и уборщика служебных помещений. Со временем девушка покинула Республику, но не была уволена. Свою банковскую карту она передала матери, которая в течение полугода вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени.

- Стражи порядка разоблачили преступную схему злоумышленницы и задержали ее, - сообщили в главке.

Аферистке удалось завладеть 54 494 рублями. За служебный подлог и хищение бюджетных денег ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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