В городе Красный Луч в ЛНР открылся новый консультационный центр

Граждан проконсультируют по вопросам оказания социальной поддержки. Фото: сайт администрации города Красный Луч

В городе Красный Луч при управлении труда и социальной защиты населения открылся центр по предоставлению консультационных услуг и приему граждан. Он будет работать по принципу «единого окна», что позволит существенно упростить процедуру получения социальных услуг. Об этом сообщили в администрации города.

- Специалисты центра окажут государственные услуги по 20 видам социальной поддержки. Это все виды помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам и детям-инвалидам, лицам, не имеющим права на пенсию, а также тем, кто осуществляет уход за инвалидами I и II групп, инвалидам I группы и лицам, достигшим 80-ти лет. Кроме того, это помощь на захоронение, а также компенсационные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого бытового топлива, - пояснили в мэрии.

Уточняется, что новый консультационный центр будет работать в будние дни с 09.00 до 18.00. Контактный телефон учреждения: (06432) 2-01-97.

Читайте также

Для жителей ДНР снижены тарифы на безналичные перечисления денег

Изменения Центробанка ДНР вступили в силу с 5 июня (подробнее)