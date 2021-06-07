8 июня в Донецке будет дождь с грозой, +21 градус. Фото: архив «КП»

В Донецке и Донецкой Народной Республике 8 июня будет облачно с прояснениями. Дождь с грозой.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +19 до +21 градуса.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

По прогнозам синоптиков, 9 июня будет дождь, станет еще теплее.

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