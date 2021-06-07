В ДНР начался курортный сезон для семей шахтеров Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оздоровительный сезон в курортном поселке Седово (ДНР) начался для работников угольной отрасли. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики.

- На побережье Азовского моря стартовал оздоровительный сезон для работников угольной промышленности Донецкой Народной Республики и членов их семей. Сегодня в поселке Седово пансионат «Буревестник» («Донецкая угольная энергетическая компания») принял первых отдыхающих, - говорится в сообщении.

В пансионат на первую смену заехало 150 человек. Всего пансионат рассчитан на 354. Его сотрудники уверены, что со следующего заезда все номера будут заняты. Летом «Буревестник» организует 9 заездов по 10 дней каждый. Отмечается, что горнякам и их семьям путевки обходятся в 40 процентов их стоимости - остальное платит профсоюз.

14 июня в Седово запланировано открытие еще двух ведомственных баз отдыха - «Волна» и «Золотой берег» («Торезантрацит»).

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