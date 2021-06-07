В Донбассе сбит украинский беспилотник-разведчик

Военным ДНР не в первый раз удается обезвредить беспилотник-разведчик ВСУ. Фото: ЛИЦ

Военные Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотник ВСУ, проводивший разведку в окрестностях села Лозовое. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- В нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня боевики 59-й бригады вчера попытались провести разведку местности вблизи Лозового с использованием беспилотника Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям военнослужащих Народной милиции беспилотник противника, двигавшийся в направлении села, был уничтожен, - сообщил Иван Филипоненко.

Сейчас специалисты оборонного ведомства Республики изучают данные с флэш-накопителя устройства.

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