10 июня в прифронтовом Докучаевске пройдет День донора

В прифронтовом Докучаевске пройдет День донора Фото: Сергей ГРАЧЕВ

10 июня в Центральной городской больнице Докучаевска состоится День донора.

- Донорам необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией места жительства в Докучаевске, - сообщили в администрация ЦГБ Докучаевска.

Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Сваренная на воде каша, сухое печенье. Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

- Поделитесь своей кровью – подарите надежду на жизнь! – призывают медики.

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