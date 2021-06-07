В ЛНР следователи Генпрокуратуры приехали в прифронтовые поселки помочь жителям составить иски к Украине. Фото: Генпрокуратура Республики

В ЛНР следователи Генеральной прокуратуры за неделю оказали пострадавшим от агрессии со стороны ВСУ жителям консультативную помощь в подготовке четырех жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сегодня сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.

- На прошлой неделе следователи Генеральной прокуратуры посетили прифронтовые Золотое-5 и Голубовское для консультирования жителей по составлению жалоб в Европейский суд по правам человека, а также фиксации преступлений, совершенных карателями ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, - сообщила Инна Семенова.

На сегодня сотни пострадавших подали жалобы в ЕСПЧ. Надзорное ведомство признало потерпевшими от действий украинских боевиков в Донбассе больше трех тысяч жителей Республики.

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