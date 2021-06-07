Украинские силовики «спрятали» бронетехнику вблизи города и села в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные разместили бронетехнику поблизости от Золотого-4 и Геевки. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено размещение БМП-1 в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в районе Геевки. В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ - одного бронетранспортера и одной боевой бронированной машины в Золотом-4, - говорится в сообщении.

Размещение украинскими силовиками вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Такое вот «перемирие».

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