Коронавирус в ЛНР выявили у 4828 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 4828 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 в общей сложности 4 260 человек, - говорится в сообщении ведомства.

Медики настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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