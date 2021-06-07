Коронавирус в ЛНР выявили у 4828 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За все время коронавирус в ЛНР выявили у 4828 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 в общей сложности 4 260 человек, - говорится в сообщении ведомства.
Медики настоятельно рекомендуют соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
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