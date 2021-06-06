Погода в Донецке: 7 июня будет до 20 градусов тепла, местами пройдут дожди и грозы

В Донецке будет прохладно и дождливо Фото: Юрий СОБОЛЕВ

7 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха утром +12…+14 градусов. Днем – до 20 градусов тепла. Вечером +14…+17 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с. Порывами до 7 м/с.

Православная церковь в этот день почитает священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, а также празднует третье обретение главы Иоанна Предтечи. В народном календаре дата получила названия: Иванов день, Иван – Медвяные росы, Иван Головастый, Иван – гусятник, завистник птиц, Ферапонт – худые росы, Ферапонтов день. В народе говорили: «От Ивановой росы и трава ржавеет». Считалось, что лето будет дождливым, если неожиданно стали квакать лягушки. Лягушки замолчали — жди холода. Солнечные лучи нежно пронзают облака — погода будет теплой. Если в этот день ливень застал, то осенью будет засуха. Если в этот день жара, то осенью будут дожди.

По прогнозам синоптиков 8 июня сохранится вероятность кратковременных осадков и гроз. Температура ночью 12-14 градусов тепла. Днем + 22 градусов.

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