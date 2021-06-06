Тысячи родственников защитников ДНР и ЛНР сделали прививку от COVID-19

Вакцинация членов семей военнослужащих проходит добровольно. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

После завершения вакцинации 100 процентов личного состава Народной милиции ДНР была начата добровольная вакцинация родственников военнослужащих. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления НМ Республики.

- Родственники военнослужащих заполняют добровольное согласие на вакцинацию. После осмотра изъявившие желание вакцинироваться проходят в кабинет вакцинации, где им вводят первый компонент вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Народной милиции ЛНР рассказали, что первым компонентом уже привито более 1500 родственников военнослужащих, вторым компонентом – более 700 человек.

- Члены семей военнослужащих приходят добровольно, и с каждым днем желающих становится все больше и больше, - рассказала врач Елена Черникова.

На самом деле желающих вакцинироваться в республиках – сотни тысяч. И это на фоне, когда реальным россиянам дают по тысяче рублей и по десятку яиц лишь бы они соизволили явиться на прививочные пункты.

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