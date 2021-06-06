НМ ДНР: Жительница Горловки во время сбора грибов наткнулась на неразорвавшийся боеприпас, который сдетонировал

Женщина получила многочисленные ранения, ее увезла «скорая». Фото: МЧС ЛНР

Женщина, проживающая в горловском поселке шахты Гагарина, получила многочисленные ранения в лесополосе в результате детонации взрывного устройства. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня днем жительница Горловки во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения, — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении. О состоянии ее здоровья информации пока нет.

В НМ ДНР отметили, что этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков из 10-й бригады. Только за последний месяц поселок обстреляли 7 раз. При этом противник применял различные виды гранатометов, а также 120- и 82-мм минометы.

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