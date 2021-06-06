Народные дружины ДНР и ЛНР договорились о совместных действиях

Подписи под документом поставили и.о. руководителя НД ДНР Владимир Тараненко (слева) и координатор проекта «Дружина» Михаил Голубович. Фото: vk.com/nddnr

5 июня в Луганске Народная дружина (НД) ДНР и проект «Дружина» общественного движения «Мир Луганщине» подписали договор о совместном сотрудничестве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе НД ДНР.

Соглашение включает, в частности, проведение совместных встреч, форумов, фестивалей, молодежных лагерей, трудовые и спортивные акции для участников дружин и молодежи двух республик. Также представители двух дружин обсудили возможность проведения совместных турниров и соревнований по приобретению тактико-технических навыков.

- Наши проекты очень схожи и направлены на то, чтобы растить здоровую, спортивную молодежь. Так мы сможем познакомиться, сплотиться и стать одной большой командой, — сказал и.о. руководителя НД ДНР Владимир Тараненко.

Напомним, программа по возрождению дружин реализуется в ДНР с 1 марта 2019 года. В городах и районах действуют 33 местных штаба, в которых более трех тысяч дружинников.

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