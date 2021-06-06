Как в ДНР правильно заверить у нотариуса перевод документа с украинского языка на русский

Оформление перевода документа с украинского языка на русский занимает едва ли не первенство среди услуг нотариусов. Фото: Скриншот видео Минюстиции ДНР

В ДНР перевод документа с украинского и других языков на русский занимает едва ли не первенство среди услуг. Часто это связано с подачей документов на получение республиканских и российских паспортов. В Министерстве юстиции ДНР рассказали, как правильно заверить у нотариуса перевод текста.

- Нередко возникает необходимость придать тексту перевода критерий достоверности - для предъявления в государственные учреждения и организации, в том числе регистрирующие органы. В таком случае не обойтись без нотариального свидетельствования верности перевода документа, - отметила главный специалист пресс-службы Министерства юстиции Элеонора Калугина.

Обычно нотариус сам свидетельствует верность перевода, если владеет соответствующим языком. Стоит обратить внимание, что нотариус подтверждает лишь верность копии документа, указывая, что в нем нет подчисток, дописок, зачеркнутых слов, неоговоренных исправлений или других особенностей. Но при этом не подтверждает законность содержания документа, соответствие изложенных в нем фактов действительности, личность, дееспособность и полномочия подписавших его лиц, а также правоспособность юридического лица, от которого исходит документ.

В случае, если перевод сделан не нотариусом, а переводчиком, то будет иное нотариальное действие – свидетельствование подлинности подписи на документе. Нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. При этом информацию о статусе переводчика, знании им иностранного языка, нотариус устанавливает из документа, подтверждающего квалификацию переводчика. Также нотариус отражает в удостоверительной надписи факт установления личности переводчика, проверки его дееспособности и квалификации.

Бывают случаи, когда человек, обратившийся за совершением нотариального действия, не владеет русским языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство. Тогда тексты оформленных документов должны быть переведены ему нотариусом или переводчиком.

Если при совершении нотариального действия (удостоверение сделки, свидетельствование верности копии и т.д.) одновременно совершается и перевод на другой язык, то перевод размещают рядом с текстом документа на одной странице, разделенной вертикальной чертой. При этом оригинальный текст располагался с левой стороны, а перевод – с правой. Перевод должен быть сделан со всего текста документа и заканчиваться подписями.

Если перевод документа делает переводчик, то его подписи должны быть под текстом оригинала и перевода. Таким же образом делается удостоверительная надпись нотариуса – под оригиналом и переводом.

Перевод, сделанный на отдельном от оригинала или копии листе, прикрепляется к нему, прошнуровывается и скрепляется подписью нотариуса и его печатью. Причем независимо от того, кто сделал перевод – переводчик или нотариус.

В Министерстве юстиции обратили внимание, что документы, которые составлены за пределами территории ДНР, принимаются нотариусом при условии их официального перевода на русский язык и легализации соответствующим уполномоченным органом, если иное не установлено действующим законодательством.

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