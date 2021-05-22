Как в ДНР получить недвижимость по наследству, если нет документов на дом или квартиру

Оформление наследниками недвижимости - многоступенчатая процедура в различных учреждениях и организациях. Фото: Скриншот видео Минюстиции ДНР

Недавно «Комсомолка» рассказала историю с наследством Михаила, который похоронил свою мать, проживавшую в одном из поселков Шахтерского района.

Когда в 2014 году боевые действия докатились до поселка, Михаил вместе с женой и малыми детьми уехал в Воронеж к родственникам. Там и обосновались. На малой родине остались старики-родители. Спустя год умер отец. А теперь вот и мать.

После похорон мужчина – он единственный наследник - стал искать документы на дом и землю, но так и не нашел.

- Ходить по инстанциям, нет времени – на работе отпросился только на недельку, - поделился с «КП» Михаил. – Может быть, потом приеду и займусь. Но дом старенький, весь обветшал. Огород и сад в запустении. Покупателей на это хозяйство вряд ли найду. У нас пол-улицы заброшенных домов.

В поселках ДНР много разрушенных домов, которые бросили хозяева или наследники Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ НОТАРИУСА

Между тем, брошенное жилье в ДНР может при определенных условиях перейти в муниципальную собственность. Указом Главы ДНР № 116 от 28 апреля 2021 года утвержден Типовой порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества. Об этом документе мы также сообщали нашим читателям.

Если Михаил решит принять в наследство дом и землю умерших родителей, то ему нужно поспешить с визитом к нотариусу. В пресс-службе Министерства юстиции ДНР рассказали, как правильно поступить в случае отсутствия правоустанавливающего документа на недвижимость. Хотя сразу признали, что предстоит пройти многоступенчатую процедуру в различных учреждениях и организациях.

- Первоначальным этапом является обращение к нотариусу для вступления в права наследования по одному из оснований, предусмотренных Гражданским кодексом ДНР: по завещанию, по наследственному договору или по закону, - сказала главный специалист пресс-службы Министерства юстиции Элеонора Калугина.

Наследственное дело открывается нотариусом по последнему месту жительства умершего на основании поданного (поступившего по почте) первого заявления. При этом не стоит забывать о том, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или объявления его умершим.

Михаил должен предоставить нотариусу, который обслуживает Шахтерский район, следующие документы:

- свой паспорт;

- справку с номером своей учетной карточки налогоплательщика (налогового номера);

- свидетельства о смерти матери и отца;

- справку о причине смерти матери;

- завещание (при наличии);

- документ, подтверждающий родственные отношения с умершей (свидетельство о рождении);

- справку о последней регистрации умершей и совместно проживавших вместе с ней людях.

- Между тем, отсутствие правоустанавливающего документа - договора купли-продажи, дарения, свидетельства о праве собственности, государственного акта на земельный участок и других подобных документов - не является основанием для вынесения нотариусом отказа в открытии наследственного дела, - разъяснила Калугина.

В ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА МОГУТ И ОТКАЗАТЬ

А вот в дальнейшем – для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство - потребуется предоставить правоустанавливающие документы о принадлежности имущества наследодателю (в данном случае – матери Михаила) и проверки отсутствия запрещении или арестов на имущество.

Кроме того, если в состав наследства входит недвижимость, то нотариус потребует предоставить информационную справку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Такая справка о зарегистрированных ограничениях (обременениях) выдается заявителю (наследнику) по письменному запросу нотариуса.

После этого Михаил сможет получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. И в дальнейшем оформить дом и землю на себя.

В Министерстве юстиции обратили внимание, что свидетельство о праве на наследство выдается при наличии в наследственном деле всех необходимых документов. В противном случае нотариус отказывает в совершении нотариального действия и выносит постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Впрочем, наследник вправе обжаловать отказ нотариуса в суде и признать за собой право собственности на наследуемое имущество.

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