Два беспилотника ВСУ пытались пролететь на территорию ЛНР

Украинская армия активно применяет беспилотники против защитников ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Народная милиция ЛНР при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не допустила пролет беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территорию Республики. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства ЛНР.

- За прошедшие сутки пресечены две попытки нарушения воздушного пространства нашей Республики. Благодаря бдительности наших защитников с помощью станции РЭБ «Тритон-М1» сигналы управления и навигации украинских беспилотников были подавлены. После чего противник отказался от своих намерений, - говорится в сообщении.

Напомним, согласованные участниками Контактной группы дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением запрещают использование любых видов летательных аппаратов.

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