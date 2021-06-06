В Донецке проходит фестиваль «Читающая Республика»

2021 год объявлен в Республике Годом русской культуры в Донбассе. Фото: vk.com/drunbk

Сегодня, 6 июня, в День русского языка в Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской проходит фестиваль книги и чтения «Читающая Республика».

Для его участников открыто множество интересных площадок. Для детей - игровая программа с героями детских сказок «Добро пожаловать в Лукоморье». Для молодежи организована работа площадки «Книга – путь к звёздам», в рамках которой проводится космическая викторина.

На фестивале работают выставка изданий нашего выдающегося земляка летчика-космонавта СССР Георгия Берегового и книжные выставки библиотеки Крупской и выставка-ярмарка издательств.

В 16 часов на бульваре Пушкина для молодежи началась игра-викторина «Рукописи не горят», посвященная 130-летию Михаила Булгакова и 55-летию публикации романа «Мастер и Маргарита».

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