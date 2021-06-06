В Донбассе украинский военнослужащий подорвался на «неизвестном взрывном устройстве»

Украинские саперы не на всех минных полях ставят предупреждающие таблички. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 6 июня, в районе села Старогнатовка Волновахского района в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил минно-взрывную травму военнослужащий ВСУ. Его состояние оценивается как средней тяжести. Такую информацию распространили в украинской оперативно-тактической группировке (ОТГ) «Восток».

Неизвестное взрывное устройство – это вероятнее всего неучтенная мина. Ими «доблестные» саперы ВСУ напичкали не только линию фронта, но и местность, где находятся мирные жители и дислоцируются украинские войска.

Кстати, по данным Народной милиции ДНР в период с 29 мая по 4 июня в соединениях и частях ОТГ «Восток» небоевые потери составили 9 человек. Из них 8 получили ранения и травмы, один погиб. Как правило, потери произошли из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

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