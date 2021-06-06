Украинский каратель, осужденный в Италии за убийство журналиста, возглавит в Донбассе подразделение диверсантов

В Италии глава МВД Украины Арсен Аваков (справа) лично встречал освобожденного Виталия Маркива. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Бывший замкомандира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины (НГУ) Виталий Маркив возглавит в Донбассе диверсионное подразделение, которое будет курировать глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Напомним, в июле 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство в 2014 году в Славянске итальянского журналиста Андреа Роккелли. Однако после беспрецедентного давления со стороны Украины апелляционный суд оправдал Маркива. Его восстановили в НГУ.

- Основу спецподразделения Маркива составят так называемые идейные националисты, ранее не участвовавшие в боевых действиях. Их будут обучать иностранные наемники из польских и канадских ЧВК (частных военных компаний), - сказал Филипоненко.

По сведениям разведки ЛНР, подразделение займется диверсиями, в том числе и на подконтрольной Украине территории. Цель - спровоцировать масштабные боевые действия.

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