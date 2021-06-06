Глава ЛНР поздравил жителей с Днем русского языка

Леонид Пасечник отметил, что луганчане должны беречь, совершенствовать и любить родной язык. Фото: АГ ЛНР

Сегодня, 6 июня, Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с Днем русского языка.

- Для нас это не просто государственный язык, это – культура, традиции и историческая ценность Республики. 2021 год объявлен Годом Владимира Даля. Учась у великих мастеров русского слова, мы должны беречь, совершенствовать и любить родной язык, - написал Леонид Пасечник на своей странице в соцсети.

Напомним, Пушкинский день, или День русского языка, отмечается в России ежегодно 6 июня. В этот день (по новому стилю) в 1799 году в Москве родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

В ноябре 2021 года исполняется 220 лет со дня рождения выходца с Луганщины Владимира Ивановича Даля – выдающегося исследователя русского языка, автора труда «Толковый словарь живого великорусского языка», этнографа, писателя и военного врача.

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