Спасатели Шахтерска пришли на помощь жителям, которые в результате аварии были заблокированы в машине

В Шахтерске на пересечении улиц 50 лет СССР и Вокзальная столкнулись два легковых автомобиля. Фото: МВД ДНР

5 июня потребовалась помощь спасателей двоим жителям, которые в результате аварии были заблокированы в машине. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Отмечается, что в Шахтерске на пересечении улиц 50 лет СССР и Вокзальная столкнулись два легковых автомобиля CHEVROLET Aveo и NISSAN Sunny. В результате происшествия автомобиль NISSAN был прижат к забору частного домостроения, водитель и пассажир не могли самостоятельно выбраться из салона.

- Спасатели передвинули автомобиль от забора и обеспечили доступ сотрудников медицинской помощи к пострадавшей пассажирке 1965 года рождения. Ее госпитализировали в лечебное учреждение города. Затем при помощи шанцевого инструмента спасатели деблокировали водительскую дверь. Водитель автомобиля в госпитализации не нуждался, - говорится в сообщении.

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