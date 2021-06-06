В Макеевке на пожаре погибли двухлетний ребенок с матерью

Трагедия случилась в однокомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Фото: МЧС ЛНР

5 июня на пожаре в макеевском микрорайоне Центральный погибли двухлетний ребенок с матерью. Еще один ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Происшествие случилось в однокомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. На месте пожара обнаружена погибшая женщина и двое детей в бессознательном состоянии 2019 и 2017 годов рождения. Спасатели вынесли детей на свежий воздух. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть младшего ребенка. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение города, - говорится в сообщении.

Пожаром уничтожены мебель и личные вещи на площади 6 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

А уже сегодня, 6 июня, на пожаре в частном домостроении погиб 52-летний житель села Ленинское Амвросиевского района. Огонь уничтожил кровлю, мебель и личные вещи на площади 64 квадратных метров.

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