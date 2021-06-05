Погода в Донецке 6 июня будет облачной с небольшим дождем в середине дня

6 июня в Донецке будет облачная погода с редкими проблесками солнца и небольшим дождем в середине дня Фото: Алина Ефименко

Погода в Донецке 6 июня обещает быть облачной. С самого утра на небе будут облака. Изредка через них будут пробиваться солнечные лучи. В середине дня пойдет небольшой дождь. Вечером осадков не предвидится.

Температура воздуха 6 июня будет колебаться от +12 до +21 градуса. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков в среднем составит 3 – 7 метров в секунду. Однако возможны редкие порывы ветра до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 6 июня почитается память преподобного Симеона столпника на Дивной горе, чудотворца. В прежние времена предсказывать погоду на этот день нашим предкам помогали пчелы. Если они роем гудят на цветущей рябине, то следующий день выдастся солнечным. В это время обычно в садах цветут поздние сорта яблонь и вишни.

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