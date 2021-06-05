Прифронтовой ясли-сад в ЛНР получил гуманитарную помощь

В гуманитарную помощь вошли сладости, канцелярские принадлежности и игрушки. Фото: пресс-служба Народной милиции ЛНР

Ясли-сад «Солнышко» в прифронтовом поселке Первомайска получил гуманитарную помощь, собранную Народной милицией ЛНР и международной волонтерской группой «Москва – Донбасс». Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

— Народная милиция ЛНР и международная волонтерская группа «Москва – Донбасс» продолжают оказывать помощь жителям прифронтовых населенных пунктов. Гуманитарная помощь доставлена в детский сад «Солнышко» Первомайска. В состав доставленного груза вошли сладости, канцелярские принадлежности и игрушки, — говорится в сообщении.

В свою очередь, исполняющая обязанности заведующего детсадом Наталья Дубяга поблагодарила военнослужащих и волонтеров за оказанное внимание и помощь.

Напомним, что Народная милиция ЛНР регулярно посещает школы и детские сады. Только за 2020 год оборонное ведомство с общественными организациями и благотворительными фондами передали нуждающимся больше сорока тонн гуманитарной помощи.

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