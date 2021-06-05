Боевики ВСУ дистанционно минируют берег Донца на территории ЛНР

В заминированных зонах установлены предупреждающие знаки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киевские силовики дистанционно заминировали прибрежные зоны реки Северский Донец в районах сел ЛНР Веселая Гора и Паньковка. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В прибрежной зоне реки Северский Донец в результате подрыва на украинских минах уже неоднократно гибли и получали увечья мирные жители, но это не останавливает украинских боевиков, — отметил Филипоненко.

Хоть на заминированных участков и установлены предупреждающие знаки, местным жителям стоит быть особо внимательными и осторожными передвигаясь по прибрежной территории.

Тем временем офицер оборонного ведомства призвал международных наблюдателей обратить внимание на террористические действия боевиков ВСУ, которые могут повлечь за собой срыв договоренностей и появлению жертв среди мирного населения.

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