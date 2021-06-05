Денис Пушилин: Борьбу за право говорить и думать на русском мы начали в 2014 году

Денис Пушилин. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня Донецк – центр научной филологической жизни. Об этом на организованном в преддверии Дня русского языка научно-практическом форуме «Русское слово в современном мире» сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Во время войны, под обстрелами в столице Донбасса ни на один день не прекращалась культурная и научная жизнь, - подчеркнул руководитель государства. - За право говорить и думать на русском мы начали борьбу в 2014 году.

По словам Главы ДНР, русский язык – одна из фундаментальных ценностей, вокруг которых Республика строит свою государственность.

- Вся мощь родного языка, его совершенство, выразительность и энергия остаются ориентиром неизменного курса: вперед – вместе с Россией! – сказал Денис Пушилин.

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