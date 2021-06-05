Коронавирусную инфекцию выявили у 200 жителей ДНР

В ДНР продолжается рост заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 200 человек. При этом еще 127 пациентов побороли болезнь и 17 человек скончались. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 4 июня проведено 644 исследования, из них выявлено 177 случаев заболевания (27,5%) и у 23 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР официально было подтверждено 39 857 случаев заболевания, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4 753 пациента, выписаны 32 089 человек, а летальных случаев зарегистрировано 3 015.

— Также по результатам проведенных 7 исследований с помощью экспресс-тестов был выявлен один пациент, ранее переболевший коронавирусной инфекцией. Всего таких случаев выявлено 1 841, — добавили в ведомстве.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав ДНР настоятельно рекомендует жителям соблюдать профилактические меры и санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, носить защитную маску и пользоваться антисептиком для рук.

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