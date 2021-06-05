Коронавирус в ЛНР выявили еще у 13 человек

Диагноз коронавирус подтвердился у 13 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики в ЛНР диагностировали коронавирусную инфекцию у 13 человек, а еще 16 пациентов побороли болезнь и были сняты с учета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Таким образом, с начала пандемии в Луганской Народной Республике подтверждено 4 822 случая инфекции COVID-19. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 236 человек. Лечение продолжают 144 пациентов. Летальных случаев за все время зарегистрировано 442.

Минздрав ЛНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер. Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

Напомним, что на территории Республики до сих пор действует режим повышенной готовности. Власти приняли ряд ограничительных мер для недопущения распространения инфекции. В том числе они касаются организации массовых мероприятий, режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта. Но со временем ограничения послабляют.

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