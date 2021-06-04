При поддержке Красного Креста в отдаленном селе ДНР открылся медицинский пункт

В селе Глинки открылся фельдшерско-акушерский пункт
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
4 июня, в селе Глинки, что в Старобешевском районе ДНР, при поддержке Международного Комитета Красного Креста открылся фельдшерско-акушерский пункт. Доехать до этого населенного пункта достаточно проблематично, качество дорог оставляет желать лучшего, однако места очень красивые и живописные.
На открытие медицинского модуля собралось много жителей села, все очень рады такому событию, ведь вызвать скорую помощь в такую даль практически невозможно.
- Хочется выразить огромную благодарность всем небезразличным людям, которые помогли открыть такой медицинский пункт, - говорит местная жительница Елена Васильева. - Это все сделано для нас, для людей, для наших детей и возможно внуков, главное содержать это все в порядке и относиться с уважением.
На открытие фельдшерского пункта пришли местные жители
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Гостей встречали с караваем
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Комитет Красного Креста по возможности старается обеспечить всех нуждающихся граждан, в первую очередь необходимым медицинским оборудованием.
- Один из наших приоритетов - это поддержка структуры здравоохранения и помощь в оказании обеспечения качественными медицинскими препаратами, - рассказывает глава отдела медицинских программ донецкого офиса МККК Кристиан Нгалле. - Это не первый медицинский модуль, который мы установили, но теперь такой есть и в селе Глинки, так как географически оно значительно отдалено от медицинской инфраструктуры.
Нгалле подчеркнул, что Красный Крест поддерживает не только медицинскую инфраструктуру, но и больных сахарным диабетом, людей с ограниченными физическими возможностями и других нуждающихся в помощи граждан.
Кристиан Нгалле
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Прием гостей был теплым. Их встретили с караваем, в национальных костюмах и приготовили традиционные греческие блюда.
- Это очень важное событие для села, так как открытие такого медицинского модуля позволит ускорить оказание медицинской помощи, - сказал глава Старобешевской районной администрации Николай Михайлов. - Мы очень признательны Комитету Красного Креста за такую помощь, это крайне необходимо, а учитывая, что модуль оснащен всеми необходимыми средствами и оборудованием людям в нем будет комфортно. Но хотелось бы, чтобы люди сюда приходили не лечиться, а исключительно с профилактическими целями.
По его словам, медпункт будет обслуживать больше 500 жителей двух сел – Глинки и Шевченки.
- Хотелось бы в ближайшее время открыть еще несколько таких пунктов. В них есть острая необходимость.
В селе Глинки открылся фельдшерско-акушерский пункт
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) предоставляет помощь пострадавшему в ходе вооруженных конфликтов населению, в Донбассе работает почти с самого начала конфликта.
Восстановление инфраструктуры здравоохранения при поддержке МККК происходит регулярно. Восстанавливаются больницы, амбулатории, открываются новые медицинские модули в отдаленных селах Республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Руководитель Донецкого трансплантационного центра Виктор Денисов: Для открытия программ пересадки печени и поджелудочной железы необходимо прекращение боевых действий
Сейчас в ДНР проводят только трансплантацию почек (подробнее)