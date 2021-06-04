Руководитель Донецкого трансплантационного центра Виктор Денисов: Для открытия программ пересадки печени и поджелудочной железы необходимо прекращение боевых действий

Каждый год в ДНР в пересадке жизненно важных органов нуждаются больше тысячи пациентов, в то время как операции делают единицам. Фото: архив «КП»

В прошлом году в Республике лишь девяти пациентам с хронической почечной недостаточностью пересадили донорский орган. На текущий момент в очереди на трансплантацию почки находятся 219 человек. О том, почему сейчас жизненно важные операции в ДНР проводят крайне редко, в интервью «Комсомольской правде» сообщил руководитель трансплантационного центра Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО), профессор Виктор Денисов.

ЦЕРКОВЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДАЖЕ ПОСМЕРТНОЕ ДОНОРСТВО

- Необходимо создание государственной программы развития трансплантологии, - рассказывает Виктор Константинович. - Во всем мире этот метод лечения получил широкое распространение и позволил спасти миллионы жизней. Во многом это стало возможным благодаря целенаправленной государственной поддержке при участии первых лиц государств. Многие политики, понимая важность формирования положительного общественного мнения о трансплантации органов, дают согласие быть донором в случае своей смерти, как это, например, сделали некоторые главы экономически развитых стран.

Кстати, православная церковь благословляет трансплантацию органов, поддерживает как живое, так и посмертное донорство, признает смерть мозга и международные критерии ее констатации (забор органов проводят, если еще бьется сердце или не более чем через 20 минут после его остановки. - Авт.).

Диана Савкова мечтает устроиться на работу в салон красоты и съездить на море Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ОРГАНОВ ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ

- Как в Республике на законодательном уровне регулируется донорство органов?

- В 2015 году Народный Совет принял в первом чтении законопроект «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека», но пока отложил его дальнейшее рассмотрение. Поэтому в соответствии с постановлением Совета Министров до принятия закона ДНР донорство органов в Республике регулируется соответствующим законом Украины.

- В чем заключаются основные положения Закона «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека»?

- Трансплантация органов рассматривается в качестве официального метода лечения, которое проводится в соответствии с современными международными рекомендациями и обеспечивает защиту прав человека. Изъятие одного из парных органов (например, почки) или части органа (печени) у живого донора с его согласия возможно только в случае, если он находится в родственной связи с реципиентом. Посмертное донорство осуществляется на основе волеизъявления. Это означает, что при жизни каждый взрослый дееспособный человек может высказать согласие или несогласие быть донором в случае его смерти. Если такое заявление не сделано, то согласие на посмертное донорство могут дать родственники, проживавшие вместе с пострадавшим до его смерти. Критерием смерти человека является смерть головного мозга, которая означает полную и необратимую утрату его функции.

Констатация смерти человека проводится консилиумом врачей отделения интенсивной терапии и других специалистов с использованием современных методов, позволяющих доказать отсутствие у пациента самостоятельного дыхания и кровотока в головном мозге. Органное донорство и трансплантация органов может осуществляться только в государственных или коммунальных лечебных учреждениях, перечень которых утверждается. Купля-продажа органов запрещена и карается законом.

НИ ОДИН ДОНОР НЕ СТАЛ ИНВАЛИДОМ

- Виктор Константинович, кто может стать донором и какие документы для этого нужны?

- Живым донором может быть только совершеннолетнее дееспособное лицо, которое является близким родственником пациента и может подтвердить это документально. Посмертное донорство может осуществляться только на основании клинического и документального подтверждения смерти человека, а также с учетом его волеизъявления при жизни или волеизъявления близких родственников после его смерти.

- Насколько много желающих сегодня стать донорами?

- Близкие родственники часто соглашаются быть донорами почки. При отсутствии противопоказаний мы проводим операции. Неродственное донорство запрещено. Прижизненное волеизъявление в отношении посмертного донорства - сложный вопрос и в нашем регионе на сегодня соответствующая база данных отсутствует.

- Знаю, порой жена или муж против того, чтобы их партнер отдал почку заболевшему родственнику. Основной аргумент: зачем мне в семье инвалид?

- После изъятия одной почки еще ни один живой донор не стал инвалидом. Можно будет вести прежний образ жизни, к примеру заниматься тяжелой атлетикой или работать в шахте.

Мы преклоняемся перед теми, кто сам, оказавшись в тяжелейшем положении, смог найти в себе силы и дал согласие на изъятие почек у умершего близкого человека или согласился быть донором для своего родственника.

Диана Савкова мечтает устроиться на работу в салон красоты и съездить на море Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ СТОИТ ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

- Во сколько сейчас обходится пересадка почки?

- Себестоимость трансплантации почки обходится примерно в 1 миллион рублей. Она складывается из стоимости обследования донора и реципиента, предоперационной подготовки (как донора, так и реципиента), стоимости материалов, лекарственных препаратов для самой операции и послеоперационного периода для донора и реципиента. Качество жизни после трансплантации быстро восстанавливается и мало чем отличается от образа жизни здорового человека. Люди возвращаются к профессиональной деятельности, занимаются спортом, у женщин детородного возраста возможна беременность и нормальные роды. При этом во избежание отторжения трансплантатов специальные препараты, подавляющие иммунитет, придется принимать в течение жизни.

- Виктор Константинович, какие органы пересаживаете еще?

- Сейчас в нашем центре пересаживают только почки. Подготовлены специалисты и база для трансплантации печени и поджелудочной железы, но для открытия новых трансплантационных программ необходимо прекращение боевых действий.

СПРАВКА «КП»

Первая трансплантация почки в Донецке была выполнена в областной больнице имени Калинина (ныне - Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение) в 1986 году. На сегодня в трансплантационном центре ДоКТМО произведено 740 трансплантаций почек пациентам в возрасте от 6 до 71 года. С пересаженной почкой обычно живут столько, сколько отпущено природой. В столичном трансплантационном центре сейчас наблюдают за пациентом, у которого удовлетворительно функционирует трансплантат при хорошем качестве жизни уже 31 год. Сотрудники Центра являются членами Европейского общества органных трансплантологов (ESOT), Международного общества нефрологов (ISN), прошли стажировку по трансплантологии в США, Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Бельгии и Японии.

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