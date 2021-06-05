На крупнейшей шахте ДНР подготовили очередную новую лаву

Очистной забой на шахте введут в эксплуатацию в середине этого месяца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На крупнейшей шахте Республики «Комсомолец Донбасса» завершился монтаж восьмой западной лавы блока №4. Она станет уже шестым действующим очистным забоем шахты. Об этом сообщил главный инженер шахты Сергей Чайка.

Уточняется, длина новой лавы составляет 255 метров, промышленные запасы оцениваются в 638 тысяч тонн угля, глубина ведения работ – 620-800 метров. Сам очистной забой заработает уже в середине текущего месяца. Его уже оснастили всем необходимым, а именно механизированным комплексом, комбайном и скребковым конвейером.

— В мае 2021 года коллектив участка по добыче угля №5 доработал 7 западную лаву блока №4 пласта L3, оперативно провел перемонтаж оборудования и теперь приступает к отработке новой очистной линии. Среднесуточная нагрузка на забой утверждена на уровне 1300 тонн «черного золота», которую при необходимости горняки смогут увеличить до 2509 тонн/сутки, — отметил Сергей Чайка.

Шахта «Комсомолец Донбасса» была введена в эксплуатацию в 1980 году. На ней добывают уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий»), основным потребителем которого на сегодняшний день является Старобешевская теплоэлектростанция.

В марте 2017 года шахта перешла под внешнее управление ДНР. За это на ней были подготовлены и сданы в эксплуатацию девять новых лав, без учета новой.

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