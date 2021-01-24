Что в себе таит уникальная учебная шахта в Донецке

Тут нет того грохота и пыли, но в остальном все, как на настоящей шахте. Фото: Натальи Павловой

Глава 1

Уникальная подземная лаборатория

Есть у горного техникума имени Абакумова настоящая гордость – подземный полигон. Это учебная шахта, в которой все устроено, как в настоящей, чтобы студенты сразу входили в курс дела. Бывало так, что после первого же спуска, ребята забирали документы, поняв, что шахта – не для них.

После похода в музей, нашей дружной группе раздают каски, напоминают о технике безопасности и предлагают детвору не брать с собой.

- Как не брать?! Ведь они ради этого ехали! – восклицает Юлия Саловская, которую не зря прозвали «мама-спецназ».

Отважная донецкая детвора Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ее трое девчонок уже надели каски и отступать не намерены. Тогда преподаватели техникума сдаются, но просят детвору не бегать и держаться рядом со взрослыми.

Обушок остался в прошлом

Нам показывают образцы добычных комбайнов, которыми разрушается уголь и грузится на конвейер. Вот бы изумились те первые горняки с обушком в руках, если бы им показали, чем через каких-нибудь 100 лет будут добывать уголь их потомки!

Учебные комбайны. Фото: Натальи Павловой

Хорошо, что нас предупреждают и только затем включают звуковой сигнал – начинают вращаться гигантские шестеренки машин, запускают работу барабана и все приходит в движение. Такие комбайны 1972 года выпуска еще до сих пор используются на многих шахтах Донбасса, несмотря на их почтенный возраст.

Нас приглашают спуститься на нижний горизонт. Звучит романтично и заманчиво. На самом деле приходиться нащупывать ступени на весьма крутой лестнице, ведущей вниз, чтобы не скатиться на этот самый горизонт кубарем.

И это всего лишь спуск на 14 метров, а в настоящей шахте - километр. Фото: Натальи Павловой

- Таких подземных полигонов в Республике нет, есть только на поверхности. Наша учебная шахта глубиной 14 метров. А в настоящей шахте лифт, который спускает на глубину одного километра – это примерно 335 этажей. У нас нет пыли и грохота, которые стоят в настоящей шахте. Тут еще очень красиво – в настоящей шахте вы увидите пучение пород, когда почва поднимается, а под большим давлением крепь садится, - рассказывает нам преподаватель горных дисциплин Иван Коситский. – Также в настоящей шахте есть сеть выработок, которая может составлять 50 и более километров, делается она для того, чтобы добраться до пласта угля.

В глубине мы видим комбайн, которым и разрушается уголь, затем он грузится на скребковый конвейер, а оттуда на вагонетки и на транспортный конвейер. Также применяют и буровзрывной способ, когда порода разрушается взрывчаткой.

Будто кадр из фильма-катастрофы. Фото: Натальи Павловой

- Температура в нашей шахте круглый год почти одинаковая – около +14, а в настоящих шахтах по-разному: от +4 до +45, - поясняет Иван Борисович. – Сейчас шахтеры работают в основном от 6 до 12 часов. Кушают они на поверхности, пока чистые. В шахте нельзя не только курить, но даже проносить с собой любые электрические приборы, часы на батарейках и мобильные. Собственно, толку от последних немного, связи тут все равно нет.

Связи нет. Здесь можно лечить от интернет зависимости. Фото: Натальи Павловой

Шахта — это второй фронт

Над нашими головами своды шахты, которые удерживает специальный крепеж. Когда над тобой несколько метров породы (а в настоящей шахте это сотни метров!), как никогда понимаешь пожелание шахтеров «Крепкой кровли!» А еще когда кровля трещит, шахтеры говорят, что это Шубин гуляет. Шубина горняки называют хозяином шахты, ее духом.

Шахтерское пожелание "Крепкой кровли" здесь понимаешь сполна. Фото: Натальи Павловой

Кстати, у забоя есть и своя грудь – передняя его часть, продвигающаяся вперед по мере выработки породы.

Перед спуском проводят инструктаж. Фото: Натальи Павловой

Есть тут и водоотливные канавки, по которым грунтовые воды стекают в водосборники. В настоящей шахте за сутки может быть до 1500 м³ воды. Кроме того, в настоящей шахте возможны взрывы не только в лаве и не только метана, но и угольной пыли, которая может взорваться и в штреке.

Рядом с табличкой «Тупиковый забой» кто-то нацарапал на стене «Покайтесь и веруйте» и, наверное, в этом есть смысл: если из лавы есть два выхода и в случае обвала, можно воспользоваться вторым, то в тупиковом забое такой возможности нет.

- Не принято у горняков в шахте озвучивать какие-либо опасения, вообще они придерживаются правила: «Не буди лихо, пока оно тихо», не любят нагнетать и панику сеять. Возможно это и определило сдержанный сильный характер, людей, живущих в Донбассе, которым не свойственны суета и страх даже в экстремальных условиях, - замечает заведующий полигоном Юрий Коробка. – А распространенным пожеланием у шахтеров остается, чтобы количество спусков равнялось числу подъемов.

Мы выходим на поверхность относительно чистыми, можно представить настоящую шахту, где комбайны работают не в холостую, где одновременно с комбайном гудит вентиляция, кругом – пыль и при этом низкий уровень кислорода. А люди в этих условиях ежедневно работают.

Свет в конце тоннеля точно есть Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кстати, в этих шахте и музее до эпохи коронавируса регулярно проводились экскурсии. Возможны они и сейчас, но для небольшой экскурсионной группы. Поверьте, там стоит побывать с друзьями и детьми, чтобы была понятна настоящая цена уголька и шахтерского труда. Звоните: 071 439 37 52; 345 44 02

Каски обязательны! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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