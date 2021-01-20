10 интересных фактов о шахтерском труде и горняках Донбасса

Юные дончане не побоялись спуститься в шахту Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Ты была когда-нибудь на шахте? – спрашивает меня дончанка Виктория Павлова и услышав, что нет, интересуется: – А хочешь?

Тут же в памяти воскресает: «Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был?», «Там на шахте угольной паренька приметили» и прочий шахтерский эпос.

- Спрашиваешь?! Конечно! – отвечаю ей. – Только кто ж нас туда пустит?

Дом с книгой почти в 500 тонн

Оказывается, не только пустят, но и примут, как дорогих гостей. Потому что шахта, на которую мы собрались идти, учебная и находится она при Донецком горном техникуме имени Егора Трофимовича Абакумова.

Техникум, созданный еще в 1940 году, по-своему уникальный и не только этой подземной «лабораторией» для будущих шахтеров, подобной которой нет нигде в ДНР, но и шахтерским музеем. А здание техникума узнает каждый дончанин – на крыше его «лежит» распахнутая бетонная книга, вес которой достигает 470 тонн!

Нашу инициативную группу любопытных и неравнодушных дончан, среди которых даже дети, встречают сотрудники техникума и приглашают к истокам – в Мемориальный музей имени Абакумова.

Вообще в Донецке имя Абакумова носит не только техникум и музей, но и поселок, а в Москве – даже одна из улиц. Рожденный в семье шахтера, он начал в 12 лет с профессии лампоноса, затем кем только не работал - бурильщиком, крепильщиком, забойщиком, проходчиком, чтобы в будущем стать руководителем угольной промышленности и начальником «Метростроя».

Музею в этом году исполнится 45 лет. Фото: Наталья Павлова

1.Первые шахты носили название музыкального инструмента

Но началось для Донбасса все гораздо раньше, когда в 1719 году Петр 1 создал коллегию по угольной промышленности в нашем регионе. Именно тогда и были открыты богатые месторождения угля и руды в нашем регионе, что определило его судьбу. Уже в 1795 году в Донбассе появились первые шахты, которые назывались «дудки». Свое имя они получили из-за ветра, который гудел в стволе шахты.

Шахта - дудка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Забойщик долбил уголь обушком или кайлом – это было основное орудие труда в то время, саночник на четвереньках доставлял этот уголь к стволу, который был тогда всего 14-16 метров, там уголь загружался в деревянную бадью и при помощи канаты поднимался на поверхность, - рассказывает наш экскурсовод Татьяна Шахова. – Там уголь пересыпали в бричку, которую волы доставляли в Мариуполь для военно- морских и торговых флотов, а вскоре и на металлургические заводы старой Юзовки.

Кошкины когти Фото: Юлия АНДРИЕНКО

2. Работать на боку не всегда означает бездельничать

Условия труда шахтеров были каторжными – по 13-15 часов в сутки под землей при +38°C. Работали полураздетыми, а из-за малой мощности пласта добывали уголь лежа на боку. За этот адский труд полагалась зарплата от 60 копеек до рубля.

За малейшую провинность рабочих наказывали, когда они получали зарплатную книжку, вся она пестрела от красных чернил – нарушений, за которые шахтеров штрафовали. Порой эти штрафы «съедали» большую половину зарплаты.

Залежи угля определили судьбу Донбасса. Фото: Наталья Павлова

3. Нанимать детей было выгодно

А у лампоносов зарплата была и того меньше – от 15 до 20 копеек. Часто на этот труд нанимали детей. Бледные, изможденные, они вынуждены были за смену разносить десятки ламп и следить, чтобы те не погасли. Лампы, заправленные конопляным маслом, ужасно чадили коптели и порой взрывались. Все это снискало им ироничное прозвище: «Бог в помощь». Можно представить, сколько требовалось ламп, чтобы создать хоть какое-то освещение в штреке.

Кошкины когти Фото: Юлия АНДРИЕНКО

4. В Донбассе были свои «бурлаки»

Есть в музее копия одной из картин первого художника Донбасса Николая Касаткина - «Тягальщик». Он побывал в Донбассе и своими глазами увидел, какой ценой добывается уголь, написал ряд честных произведений о шахтерском труде и быте, тем самым заслужив неприязнь капиталистов. На картине подросток тащит санки, груженные углем. На такой работе могли работать только молодые крепкие люди – от 16 до 30 лет. Надолго их, конечно, не хватало.

- Тяжелая цепь, к которой были прикованы санки-корыто, пропускалась между ног и человек, встав на четвереньки тащил их. На стопы саночники надевали лапти с металлическими шипами – «кошкины когти». Когда художник впервые увидел их, то принял за неведомых существ, которые туда-сюда сновали в полумраке шахты, - рассказывает экскурсовод.

Орудия труда первых шахтеров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Жара, копоть, пыль руды, угля, извести, угар от чугуна, страшный гром, рев машин и искры; всюду то плавленый, то раскаленный металл. Люди тут страдают от жары, им приходится месить железо и делать много тяжелых работ; голоса человека не слыхать за шумом машин, переговариваются свистками… Подошло время праздников, завод получил деньги и будет гулять пять дней…» - вот так описывает Касаткин шахтерскую бытовуху тех лет.

5. Специальные «камикадзе» - газоизжоги уничтожали метан

Метан, скапливавшийся в забоях, и тогда доставлял немало бед шахтерам и его попросту выжигали. Для этого существовала профессия выжигальщика или газоизжога – настоящего смертника, который надевал на себя обильно смоченный водой и вывернутый шерстью наружу овчинный тулуп. В руках у него был факел, которым и выжигался газ. Частенько тот взрывался. Стоит только назвать статистику, чтобы понять уровень опасности этой работы. В месяц газоизжогов погибало не меньше двухсот человек. А семья погибшего получала единоразовую компенсацию от 5 до 10 рублей. Во столько капиталисты оценивали жизнь работяги.

Та самая лампа "Бог в помощь". Фото: Наталья Павлова

Как будто немногое изменилось и в наши дни. Условия труда у шахтеров, конечно, модернизированы и семьи их не живут в землянках, но труд остается тяжелейшим и малооплачиваемым. А учитывая задержки в выплате зарплат, и вовсе неблагодарным.

6. Иностранцы покупали уголь за копейки

- Уголь пользовался спросом, шахты постепенно модернизировались, но неизменным оставалось одно – все они принадлежали иностранцам. И чем крупнее была шахта, тем сложнее там была работа, - продолжает свой рассказ Татьяна Ивановна. - Франция, Германия, Чехословакия брали наш донбасский уголь за бесценок – за тонну платили 1 рубль 84 копейки и тут же продавали его России за 48 рублей.

7. Жили в землянках и бараках

Стоит ли удивляться, что жили шахтеры в жутких условиях – сырых землянках и душных бараках, где на нарах размещалось от 40 до 60 человек, дети их не знали школ и больниц, а зачастую и помирали в младенческом возрасте. А если им удавалось выжить, их ждал каторжный труд на шахтах, где уже трудились их родители.

При этом уже тогда в Юзовке была главная Рутченковская улица, где размещались особняки иностранцев, магазины, суды. Это был район для тогдашней элиты.

В музее множество интересных экспонатов. Фото: Наталья Павлова

8. Шахтерская мать проработала в забое до 87 лет

Интересным и неожиданным фактом стала работа в шахте женщин. Одной из рекордсменок была Королева Екатерина Федоровна. Ее стаж работы в шахте составил 71 год! Начинала в 12 лет лампоносом, позже вышла замуж за шахтера, который вскоре погиб в шахте. Екатерине нужно было кормить детей, и она пошла просить управляющего взять ее в забой. Тот сразу изумился, а затем подумал, что раз она может грузить по 14 вагонов с углем за смену, то такую ничем не испугаешь.

Верхняя слева - шахтерская мать Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На шахте «Кировская» она проработала до 63 лет, затем началась Великая Отечественная, женщина была эвакуирована в Казахстан, где продолжала не только работать, но и обучать шахтерскому делу молодых. А когда фашистов выгнали из Донбасса, она вернулась в Сталино и начала восстанавливать свою родную шахту, которая была затоплена. Это невероятно, но дончанка проработала на шахте до 87 лет в забое. Ее называли «шахтерская мать». А еще Екатерина Федоровна успевала вести активную общественную деятельность, быть депутатом местного и городского советов, восстанавливать разрушенные после войны общежития, ясли. Умерла рекордсменка в 102 года. Ее имя носит одна из улиц Кировского района.

9. Абакумов успел побыть врагом народа, правда, недолго

Есть в музее и личная каска Егора Трофимовича Абакумова. В то время они были из плотной кожи. Кстати, не все знают, что шахтерские корни и богатый послужной список не уберегли Абакумова от репрессий.

Каска Егора Абакумова Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Он всячески отказывался в 1928 году от внедрения врубовых машин. Тогда форсировалась механизация труда, а Абакумов утверждал, что это опасно, что сначала рабочие должны пройти обучение. Такую позицию расценили как саботаж и сослали его на Сахалин, - рассказывает Татьяна Ивановна. - Машины запустили без Абакумова и тут оказалось, что он-то был прав – народ не знал, как ими пользоваться, случались простои, добыча угля остановилась и последовали забастовки. Поэтому ссылка на Сахалин у Абакумова была недолгой – меньше года, его срочно вернули исправлять положение, и он справился.

10. Ваза из глыбы угля

Есть в музее и свой прототип каменного цветка – ваза, вырезанная из цельной глыбы угля. Высотой она не меньше 50 см, внутри полая и остается удивляться виртуозности мастера, создавшего ее.

Лампа из глыбы угля Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А недалеко от нее – свидетельства нашей войны. Все, что летело со стороны Украины в мирный Донбасс. Одни – созидали, работали, строили, другие – разрушали и уничтожали. Здесь же портреты погибших выпускников техникума и слово «МИР», которое выложено из гильз.

Это уже экспонаты этой войны. Фото: Наталья Павлова

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

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