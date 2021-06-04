Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Ни о какой активизации мирного урегулирования в инициативе украинского президента речи не идет

Наталья Никонорова. Фото: ДАН

Проект (Совета национальной безопасности и обороны Украины о «активизации мирного урегулирования в Донбассе», - Авт.) содержит ряд норм, направленных на ограничение законных прав и свобод граждан Республик Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Вводятся дискриминационные меры по национальному и языковому признаку, ограничивается право на пересечение линии соприкосновения, закрепляется возможность люстрации в отношении жителей Республик, сохраняется и даже усугубляется действие экономической блокады, а также ряда других ограничений гражданских и политических прав, - сказала она.

Никонорова отметила, что пока неизвестно конкретное содержание разрабатываемых актов, но на основании тех проектов, которые были опубликованы в феврале этого года, никаких позитивных ожиданий у нас нет.

- При более детальном рассмотрении, становится совершенно очевидно, что ни о какой активизации мирного урегулирования в этой инициативе украинского президента речи не идет, - подчеркнула Глава МИД ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего: Украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта

В Республике отреагировали на указ Зеленского «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» (подробности)