Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего: Украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Подписанный президентом Украины Владимиром указ «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» направлен на усугубление конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

- Это явное нарушение Минских соглашений и отход от международных обязательств. Это прямое нарушение прав жителей Донбасса и норм международного гуманитарного права, - говорит Дейнего. - Судя по таким намерениям, украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта и открыто идет на дельнейшую его эскалацию.

Глава МИД Республики отметил, что никакое «правосудие переходного периода» не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках Минских переговоров документами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НМ ЛНР: Задержанный в Минске Протасевич был снайпером в украинском нацбате и стрелял по мирным жителям Донбасса

Кроме того, через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на стороне ВСУ (подробности)