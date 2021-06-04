НМ ЛНР: Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» в Донбассе на стороне ВСУ

Роман Протасевич воевал в украинском нацбате. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Задержанный в белорусской столице Роман Протасевич был снайпером в украинском националистическом батальоне «Азов»*. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По данным наших источников из оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», он нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь, - заявил Филипоненко.

Кроме этого, через Протасевича проходил транзит людей, которые желали заработать и «повоевать» в Донбассе на стороне вооруженных формирований Украины.

- Трансфер из Минска в зону проведения так называемой операции объединенных сил обходился в пять тысяч долларов, - говорит Филипоненко. - В стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов.

*запрещенная в РФ организация.

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