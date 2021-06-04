В селе Глинки Старобешевского района при поддержке Красного Креста открылся фельдшерско-акушерский пункт

Кристиан Нгалле Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В селе Глинки, что в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) открылся фельдшерско-акушерский пункт.

- Один из наших приоритетов - это поддержка структуры здравоохранения и помощь в оказании обеспечения качественными медицинскими препаратами, - рассказывает глава отдела медицинских программ донецкого офиса МККК Кристиан Нгалле. - Это не первый медицинский модуль, который мы установили, но теперь такой есть и в селе Глинки, так как географически оно значительно отдалено от медицинской инфраструктуры.

Нгалле подчеркнул, что Красный Крест поддерживает не только медицинскую инфраструктуру, но и больных сахарным диабетом, людей с ограниченными физическими возможностями и других нуждающихся в помощи граждан.

По словам главы администрации Старобешевского района Николая Михайлова, медпункт будет обслуживать полтысячи человек из двух сел - Глинки и Шевченки.

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