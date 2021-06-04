Замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин: За неделю ВСУ обстреляли семь населенных пунктов Республики

Эдуард Басурин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Семь раз за неделю вооруженные формирования Украины открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя минометы калибром 120 и 82 миллиметров, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы, - сообщил он.

Киевские силовики открывали огонь по всем направлениям Донецкой Народной Республики.

- Обстрелам подверглись районы Ясиноватой, донецких поселков Старомихайловка и Жабуньки, горловских поселков шахты 6/7, имени Гагарина и Широкая Балка, а также село Ленинское на юге страны, - сказал Басурин.

Тем временем в ЛНР за неделю зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины.

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