В День русского языка в Донецке пройдет фестиваль книги и чтения

Фестиваль пройдет на бульваре Пушкина. Фото: Донецкая республиканская библиотека им. Крупской

6 июня, в День русского языка, в центре Донецка пройдет масштабный фестиваль книги и чтения. Об этом сообщил директор Донецкой республиканской универсальной библиотеки имени Крупской Игорь Горбатов.

«Читающая Республика» пройдет на бульваре Пушкина в районе фонтана «Реки Донбасса».

- Ожидается работа выставки редких изданий библиотеки Крупской и Горловского музея миниатюрной книги имени Разумова, - сказал Горбатов.

Кроме этого, по словам директора библиотеки имени Крупской, запланированы также командные дебаты для молодежи, квиз, игровая программа для детей, фотосессия с героями произведений Александра Пушкина, викторина, всевозможные экспозиции, театрализованные постановки.

- В случае неблагоприятных погодных условий мероприятия будут перенесены в здание главной библиотеки Республики, - отметил Игорь Горбатов.

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