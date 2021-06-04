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Политика4 июня 2021 13:32

Глава Горловки Иван Приходько вручил ключи от квартиры семье военнослужащего НМ ДНР

Поскольку военнослужащий проходит службу, ключи от квартиры получила его мама
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Глава Горловки Иван Приходько вручил ключи от квартиры семье военнослужащего НМ ДНР. Фото: t.me/Prikhodko1970

Глава Горловки Иван Приходько вручил ключи от квартиры семье военнослужащего НМ ДНР. Фото: t.me/Prikhodko1970

Глава администрации Горловки Иван Приходько передал ключи от квартиры семье военнослужащего Народной милиции Донецкой Народной Республики Александра Ткаленко. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

- Во исполнение поручения Главы Донецкой Народной Республики, вручил ключи от квартиры маневренного фонда семье Ткаленко, - сообщил Иван Сергеевич. - Александр Ткаленко проходит службу в рядах НМ ДНР, поэтому ключи получила его мать Ирина.

Руководитель Горловской администрации поблагодарил Ирину Анатольевну за воспитание сына, который доблестно защищает свободу и независимость нашей Республики и ее граждан от вражеских посягательств.

- Забота о военнослужащих и их семьях является одной из приоритетных задач руководства Республики, которая реализуется на практике в полном объеме, - отметил Приходько.

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