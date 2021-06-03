Экспертиза по ДНК: В Донецке идентифицировали останки 24 людей, погибших в Донбассе в 2014 году

Теперь родственники могут обращаться в органы ЗАГС для регистрации смерти погибших. Фото: ДАН

В Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР удалось идентифицировать останки тел 24 погибших на войне в Донбассе. Личности умерших были установлены с помощью ДНК-материалов их родных. Об этом журналистам рассказал начальник бюро Дмитрий Калашников.

- Мы работаем с февраля 2017 года, а до этого в Донецке никогда не было своей ДНК-лаборатории. Сейчас у нас в архиве хранятся останки 259 тел, у которых взят генетический материал и проверен на соответствие генотипу. Благодаря сравнению ДНК удалось идентифицировать тела 24 человек. Это люди, которые погибли с 2014-года, - сообщил он.

Руководитель бюро уточнил, что после проведения экспертизы и идентификации тел родственникам погибших выдали врачебное свидетельство.

- Дальше они могут обращаться в органы ЗАГС для регистрации смерти, оформлять различные выплаты и документы для переоформления имущества, которое числилось за погибшим, - объяснил Калашников.

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