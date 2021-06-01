«Более страшного цинизма еще не было!» В Донбассе отреагировали на украинский День памяти погибших детей

В Донецке стало печальной традицией запускать небесные фонари в память о погибших детях Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В республиках Донбасса назвали циничным решение Верховной Рады о Дне памяти детей, погибших в результате «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». 1 июня за постановление проголосовали 308 депутатов парламента Украины из всех фракций и групп, кроме «Оппозиционной платформы – За жизнь». В пояснительной записке к этому решению отмечается, что принятие постановления будет способствовать единству (!) украинского народа.

- Украина решила почтить память детей Донбасса, которых сама же и убила! Более страшного цинизма еще не было в этом мире, и более чудовищных преступников еще не носила Земля, - так прокомментировал глава комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

Мальчик, прячет за собой девочку и словно просит остановить войну - в Донецке есть скульптура по рисункам детей из России, Италии, Германии и Греции. Фото: Татьяна КАРАЛЕВА

Более того, депутат парламента ДНР сравнил решение Верховной рады, как если бы «Гитлер плакал о 6 миллионах евреев и 60 миллионах людей других народов, уничтоженных им. И бандеровцы массово несли цветы на могилы зарезанных и сожженных ими мирных людей. И США с Канадой почтили память стертого ими с лица Земли коренного народа Америки».

Бердичевский бьет в самую суть решения Киева – Украина уже сейчас хочет переписать историю жертв войны в Донбассе.

В Донецке стало печальной традицией запускать небесные фонари в память о погибших детях Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не менее жестко отреагировали и в соседней республике.

- Это циничное заявление, которое переворачивает весь цивилизованный мир с ног на голову, нивелирует полностью международную повестку и те нормы международного права, которые существуют, - заявила замминистра иностранных дел ЛНР, председатель правления общественной организации «Мемориал» Анна Сорока.

Она отметила, что в ЛНР привыкли к неконструктивному, саботажному поведению представителей Украины на Минской площадке, к лицемерным, циничным заявлениям украинского руководства и тех сил, которые поддерживают их в США и Европе.

- Но на это решение Верховной Рады у меня нет других слов для комментария, - сказала Сорока.

Она добавила, что ЛНР продолжит сражаться за то, чтобы виновные в убийствах детей Донбасса понесли заслуженное наказание.

В Республике прекрасно осведомлены, что именно украинские каратели, а не мифические «российские оккупанты» днем 31 мая обстреляли на территории ЛНР школу и ясли-сад в городе Золотое, где в тот момент находились дети. Наверное. сделали это вояки ВСУ для «укрепления единства украинского народа».

Дончане и луганчане воочию видят, от чьих пуль и снарядов погибли и продолжают гибнуть их дети. С начала вооруженного конфликта в ДНР погибло 5 тысяч человек, из них 91 ребенок. Такие официально подтвержденные данные приводит омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщает, что с начала операции Киева в Донбассе погибли более 2 тысяч жителей Республики, включая 35 детей.

Наверное, команда Зеленского в следующем заявлении скажет, что это сами жители Донбасса убивают своих сыновей и дочерей. Или дети уничтожают друг друга во время игр найденным на полях сражений оружием. Фантазий у бывшего директора «Квартала 95» предостаточно…

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