Украинские военные обстреляли в ЛНР школу и ясли-сад, когда там находились дети

Ольга Кобцева обратила внимание на провокационный характер обстрела школы и садика. Фото: ЛИЦ

Украинские силовики обстреляли школу № 4 и ясли-сад в Золотом-5, когда там находились дети. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск» заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

- На фоне всех праздничных настроений вынуждена осветить далеко не праздничную ситуацию на линии соприкосновения. Вчера в Золотом-5 в дневное время суток были обстреляны школа и детский садик. В тот момент в этих учреждениях находились дети. Это просто счастье, что ни один ребенок не пострадал, - сказала Кобцева.

Она назвала такие действия со стороны ВСУ попыткой нагнетания обстановки.

- Они бьют по самому уязвимому, - подчеркнула Кобцева.

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