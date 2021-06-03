Погода в Донецке: 4 июня ожидается дождь, до +13 градусов тепла

С самого утра небо в столице будет затянуто облаками. Фото: сайт администрации города Донецка

На протяжении всего дня в столице Донецкой Народной Республики будет держаться прохладная и пасмурная погода. Дождь начнется уже с самого утра, днем усилится, а ближе к вечеру немного стихнет.

Утром температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12 градусов, днем поднимется до +13 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 мм ртутного столба.

4 июня православные люди отмечают день памяти мученика Василиска. Этот день они еще называют соловьиным днем. Наши предки слушали пение соловья, считая, что «хорошее утро с песен птиц начинается». Если на Василиска соловей пропел всю ночь, то день предстоит ясный. А если в это время услышать запах жимолости - наверняка будет дождь. Наши предки также внимательно следили за насекомыми: если появлялось много пауков и оводов - это к урожаю огурцов. Большой урожай предсказывали и сильные росы.

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