В прифронтовом Петровском районе Донецка отремонтируют центральную больницу

Лечебное учреждение находится недалеко от передовой, в него были неоднократные прямые попадания. Фото: Минздрав ДНР

В Петровском районе Донецка отремонтируют центральную городскую больницу № 14, здание которой было повреждено обстрелами ВСУ в 2014-2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

На месте предстоящих работ побывал исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко, который ознакомился с проблемными вопросами учреждения.

- Крыша явно не выдерживает длительного выпадения осадков, что мы и видим сейчас - протечка создает неудобства и может привести к серьезным последствиям, устранить которые будет сложно. В этом году предусмотрим разработку проектно-сметной документации, что само по себе достаточно длительная процедура. После чего в рамках реализации программы капительных вложений в медицину будем выполнять ремонт, - пояснил руководитель Минздрава.

Он также отметил работу местных медиков, которые даже в условиях войны и риска для своей жизни продолжают оказывать помощь пациентам и проводить хирургические операции.

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