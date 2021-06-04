Живое украшение: Весной в ДНР высадили почти полмиллиона деревьев и цветов

Новые насаждения радуют глаз и поднимают настроение Фото: Алина Ефименко

В рамках проведения двухмесячника по благоустройству в Донецкой Народной Республике высадили почти полмиллиона деревьев и цветов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- По зеленым насаждениям показатели даже перевыполнили - были высажены больше 30 тысяч деревьев и кустарников. Цветов этой весной посадили почти вдвое больше, чем в прошлом году. Их свыше 451 тысячи единиц, - рассказал министр.

Руководитель ведомства также добавил, что за эти два месяца жители Республики убрали более 51 миллиона квадратных метров придомовых территорий, тротуаров и улиц, свыше 375 парков и скверов, вывезли около 43 тысяч кубометров мусора. А еще привели в порядок больше тысячи братских могил, монументов и кладбищ, отремонтировали свыше двух с половиной тысяч детских площадок и транспортных остановок.

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