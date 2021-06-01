«Надо, чтоб он колесами греб!» В соцсетях обсуждают заплыв «Запорожца» по пруду

«Запорожец» плывет по Алексеевскому ставку. Фото: Скриншот видео vk.com/bp_dn
В социальных сетях Донецка появилось необычное видео, которое разместил в группе пользователь Егор Калнамал. Двое парней, устроившись на передних сидениях автомобиля «Запорожец», плывут по Алексеевскому ставку, что в Буденовском районе столицы ДНР.
Корпус автомобиля умельцы установили на надутые камеры от большегрузов. А в качестве весел использовали штыковые лопаты, которые просунули в окна.
Видео вызвало бурное обсуждение среди дончан.
- Как так? – удивляется Екатерина Бородай.
- Видимо, хотели червей покопать на берегу, а поплыли дальше, - объясняет Виталий Сошников.
- Ну, и Кулибины, - хвалит Олег Дунаев.
- Надо, чтоб он колесами греб сам, а не лопатами, - предлагает усовершенствовать плавучее средство Ярослав Леонов.
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