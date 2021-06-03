В ДНР коронавирус обнаружили еще у 178 человек

За сутки врачи провели 605 новых лабораторных исследований Фото: ИВАНОВА Диана

Медики ДНР продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 178 людей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Врачи провели еще 605 исследований, в ходе которых выявили 130 случаев заболевания, а у 48 пациентов диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что за это же время были сняты с учета после выздоровления 155 пациентов, а вот 15 человек не смогли пережить болезнь и умерли.

Кроме того, по результатам проведенных экспресс-тестов было установлено, что 59 пациентов уже болели COVID-19 раньше. Всего с 18 марта медики установили 1 840 таких случаев.

С учетом последних данных статистики, в Донецкой Народной Республике за время пандемии были подтверждены 39 408 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Из них продолжают лечение 4 580 человек, пошли на поправку и были выписаны из больниц 31 848 пациентов, скончались от болезни 2 980 больных.

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